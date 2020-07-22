Bakan Varank, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı: (1)

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de temeli atılan ve 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın "en büyük" yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacağını belirterek burada 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacağını bildirdi.

Bakan Varank, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile yoluna durmaksızın devam eden reel sektör için heyecanlı bir güne daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın "en büyük" yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir arada olduklarını belirten Varank, "315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanları oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşıyacak yeni politikalar geliştirmenin derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektöre hakim kılmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Varank, son iki yıllık dönemde, sanayinin farklı sektörlerinde birçok ilki ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"En yakın örneğimiz; biliyorsunuz bu hafta sonu Türkiye'nin otomobilinin fabrikasının temellerini attık. Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOGG'la birlikte sektörde yeniliği ve geleceği bugünden şekillendirme iddiamızı ortaya koyduk. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirerek ülkemiz tedarik sanayinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız. Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli 2022'nin son çeyreğinde ülkemizden yola çıkacak. Son birkaç gündür dış basını belki takip etmişsinizdir. Temel atma gününden çekilen fotoğraflar, günün fotoğrafı olarak servis ediliyor. Bu iş gerçekten bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona, ülkemizi akıllı bir geleceğe hazırlama misyonuna sahip."

- "Dijital dönüşüm uygulamalarıyla verimlilik artarken Ar-Ge merkeziyle yenilikçi işlere kapı aralanacak"



Bugün de bir başka ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Varank, kimya sektörüne yeni bir soluk geldiğini kaydetti.



Varank, bugüne kadar ithal edilen poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevlerinin, ilk defa Türkiye'de üretilmeye başlanacağını vurgulayarak "Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinsinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elbette ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika, seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.



Dijital dönüşüm uygulamalarıyla verimlilik artarken Ar-Ge merkeziyle yenilikçi işlere kapı aralanacağını dile getiren Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kurulacak uygulama merkeziyle de ürünlerin testleri gerçekleştirilecek. Beta Kimya'nın bugünlere gelmesinde Bakanlığımız destekleri önemli bir rol oynadı. Yatırım, Ar-Ge, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerimiz farklı dönemlerde Beta Kimya'ya katkı sağladı. Yüksek katma değerli üretimde, kimya sektörü ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu sektör sayesinde petrol, doğal gaz, mineral ve metaller gibi ham maddeleri 70 binin üzerinde farklı ürüne dönüştürebiliyorsunuz. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya, hijyenden tekstile, aslında tüm sektörleri kesen ve sanayinin gelişiminde kilit öneme sahip bir sektörden bahsediyoruz. Sektörde sağladığınız bir ilerleme ya da geliştirdiğiniz bir ürün, diğer sanayi kolları üzerinde doğrudan pozitif etkiler oluşturabiliyor. Ancak maalesef biz bu sektörde dış ticaret açığı veriyoruz. Sadece geçen sene 22 milyar dolarlık açık verdik. Biz de buradan hareketle sektörün gelişimini destekleyecek politikalara hız kazandırıyoruz."



- "Kimya alanındaki yatırımları destekliyoruz"



Bakan Varank, kimya alanındaki yatırımları bölgesel, öncelikli, stratejik ve proje bazlı teşvikler kapsamında desteklediklerini anlatarak, içinde bulunulan bu bölgenin, ülkenin kimya odaklı tek ihtisas organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi.



Ayrıca, sektör özelinde 3 devasa endüstri bölgesi ilan ettiklerini belirten Varank, "Ceyhan Petrokimya, SOCAR ve Toros özel endüstri bölgeleri tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemiz sanayisinde yeni bir çağın kapısı açılacak. Kısaca bu bölgelerdeki çalışmalar ne alemde, ona değinmek istiyorum. Ceyhan'da yılın ikinci yarısında özel sektör yatırımlarının başlayacağını öngörüyoruz. Bölgenin toplamda 8,5 milyar dolarlık yatırım çekerek, yılda 1 milyar dolarlık ekonomik katkı üretmesini bekliyoruz. Ülkemizin ilk özel endüstrisi bölgesi olan SOCAR Özel Endüstri Bölgesini 2018'de ilan ettik. Petkim ve STAR rafinerilerinin entegre üretim tesislerinin olduğu bölgede, dört binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. PETKİM geçen sene 622 milyon dolarlık ihracata imza atarak ülkemizin en büyük ihracatçı şirketlerinden biri oldu. STAR Rafinerisi, cari açığın azalmasına her sene 1 milyar doların üstünde katkı sunuyor. TOROS Özel Endüstri Bölgesini de bu sene ilan ettik. Bölgede yıllık 500 bin ton kapasiteli poli-propilen tesisi kurulacak. Tesisin 2024 yılında üretime geçmesiyle cari açıkta yıllık 550 milyon dolarlık azalma bekliyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)