Bakan Varank ateş püskürdü! 'İspat etmeyen namerttir'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin yolsuzluk iddialarına, 'Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız.' diyerek tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin yolsuzluk iddialarına, 'Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. 17 Yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Benimle ilgili en ufak yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ortada bir yolsuzluk usulsüzlük varsa ispat etmeyen namerttir. Biz haram işinden anlamayız.' diyerek tepki gösterdi.
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