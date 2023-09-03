Bakan Vali Davut'un sürpriz İstanbul kararı ile huzur geldi: İstanbullular hak etti! Valilik açıklaması

Vali Davut Gül’ün, daha huzurlu bir İstanbul için asayiş olaylarını azaltmaya yoğunlaştığı öğrenildi. Valilik, ilk 8 ayın asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri yayınladı. Suç oranlarında azalma görüldü

15 milyonu aşkın nüfusuyla kabına sığmayan şehir İstanbul’da, asayiş suçlarında önceki yılın aynı dönemine göre gerileme oldu. İstanbul Valisi Davut Gül 8 Haziran’da göreve başladı. Gaziantep’ten İstanbul’a gelen Vali, asayiş olaylarını azaltmaya yoğunlaştı. İstanbul’u ilçe ilçe dolaşıp muhtarlarla toplantılar yapan Gül, megakentin öncelikli sorunlarını belirledi. Valilik kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Gül’ün hedefi, asayiş olaylarının daha da azaldığı huzurlu bir İstanbul oldu. Sokakta kalan yurttaşlar, dilenciler, kaçak yaşayan sığınmacılar, sokak köpekleri ve çocuk parklarında alkol kullanımının önüne geçilmesi ilk başlıklar oldu.

YÜZ SUÇTAN 92’Sİ AYDINLATILDI

İstanbul Valiliği dün yılın ilk 8 ayının asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı. 2022 yılının ilk 8 aylık dönemiyle, bu yılın aynı döneminde kentte meydana gelen asayiş suç sayıları karşılaştırıldı. Buna göre asayiş olayı sayısı 275 bin 63’den 255 bin 945’ye geriledi. Oransal olarak ise önceki yıla göre olay sayısı yüzde 7 azaldı. Asayiş olaylarında aydınlatma oranı 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde yüzde 91 iken, 2023 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 92’ye yükseldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda, olay sayısı 91 bin 158’den 89 bin 832’ye düştü. Bu yılın ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98’i aydınlatıldı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda, 2022 yılında 73 bin 916 olan vaka sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 14 düşerek 63 bin 630 oldu. Bu suçun aydınlatma oranı yüzde 72’den 74’e çıktı.

EV VE ARABADAN HIRSIZLIK AZALDI

Hırsızlık suç gruplarında 2022 yılı ilk 8 aylık dönemi ile 2023 yılı ilk 8 aylık dönemi karşılaştırıldığında; evden hırsızlık olaylarında 22.2, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 13 düşüş sağlandı. 2023’ün ilk 8 ayında 34 milyon 68 bin 3 GBT sorgusu yapıldı. 99 bin 593 aranan kişi yakalandı. 10 bin 398 silah ele geçirildi.

SIĞINMACILAR SORUNUNDA ÜÇ STATÜ

Sığınmacılarla ilgili üç statüye yönelik uygulamalar devam ediyor. Kentteki kaçak göçmenler sorgusuz sualsiz sınır dışı ediliyor. Türkiye’ye yasal yollarla gelen ama oturma izni süresi dolanlar, kaçak statüye giriyor. Bunlar da sınır dışı ediliyor. Kişi, Türkiye’de ya da İstanbul’da kalmasına engel olmadığı halde suç işlemesi halinde oturma iznine bakılmaksızın sınır dışı ediliyor. Öte yandan Valilik, kent dışında kayıtlı olmasına rağmen İstanbul’da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara kayıtlı oldukları illere geri dönmeleri için 24 Eylül’e kadar süre tanıdı.

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