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Ekonomi Bakan Vahit Kirişçi Türkiye'ye güzel haberi verdi: Yarından itibaren yüzde 25 indirimle satılacak
Ekonomi

Bakan Vahit Kirişçi Türkiye'ye güzel haberi verdi: Yarından itibaren yüzde 25 indirimle satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nun 5 Ağustos Cuma gününden itibaren kuzu eti fiyatlarına yüzde 25 indirim yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 13:01:00 -
Bakan Vahit Kirişçi Türkiye'ye güzel haberi verdi: Yarından itibaren yüzde 25 indirimle satılacak

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında indirime gidiyor.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." ifadelerini kullandı.

Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25’e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.

ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

ESK’dan yapılan açıklamaya göre, fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.

 

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