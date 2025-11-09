Bakan Uraloğlu’nun Mısır ziyaretinde yeni dönem mesajı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRANSMEA 2025 Fuarı kapsamında Mısır’a gitti. Ziyarette iki ülke arasında ulaştırma, lojistik ve altyapı alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Türkiye’nin bölgesel projelerde etkin rolünü artıracak görüşmelerin yapılacağı aktarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahire'de Uluslararası TRANSMEA 2025 Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak ettik. Değerli mevkidaşlarımızla aile fotoğrafı çektirdik” ifadelerini kullandı.