Ekonomi Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama
Ekonomi

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur.

Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik.

Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.

Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre;

Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını %25,49 olarak belirledik,

Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını %18,75 – %25,49 aralığında tuttuk.

Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

