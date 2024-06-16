Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 9 gün boyunca bedava
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü; 16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar; Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklara müjdeli bir haber verdi. Tatil boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirten Bakan Uraloğlu, 4 günlük Kurban Bayramı süresince ise toplu ulaşım ücretsiz seyahat imkanı sağlanacağını kaydetti.
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü;
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16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;
Başkentray,
İZBAN,
Marmaray,
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."