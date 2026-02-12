Bakan Uraloğlu Açıkladı: Kahramanmaraş Hızlı Tren Ağına Entegre Ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş’a uzanan 49 kilometrelik hızlı tren hattına ilişkin proje çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı. Söz konusu hat, yapımı devam eden 312,5 kilometrelik Mersin – Adana – Osmaniye – Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile entegre edilerek Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin ana ulaşım ve ticaret koridorlarına bağlayacak. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nurdağı – Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı’nın bölge için stratejik bir ulaşım yatırımı olduğuna dikkat çekerek, “Bu bağlantıyla Kahramanmaraş’ı Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre edeceğiz. Toplam 49 kilometre uzunluğundaki bu hatla hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağız. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edilecek hat sayesinde Kahramanmaraş’ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın İhracat Kapasitesini Artıracak

Hayata geçirilecek proje ile Kahramanmaraş, Mersin Limanı başta olmak üzere Doğu Akdeniz’in lojistik merkezlerine doğrudan ve hızlı erişim imkânına kavuşacak. Bu sayede sanayi, tarım ve ticaret sektörlerinde maliyetlerin düşmesi, ihracat kapasitesinin artması ve bölgesel kalkınmanın hız kazanması hedefleniyor.



Zamandan Tasarruf Sağlayacak

Aynı zamanda yolcu taşımacılığında da önemli bir dönüşüm sağlayacak hızlı tren hattı, Kahramanmaraş’ın büyükşehirlerle ulaşım süresini ciddi ölçüde kısaltarak hem iş dünyasına hem de vatandaşlara zaman tasarrufu sunacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehir, Türkiye’nin modern demiryolu ağına güçlü bir şekilde entegre edilmiş olacak.



“Kahramanmaraş’ımız Ekonomik Gücü Ulaşım Yatırımlarıyla Büyüyor”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Nurdağı – Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı’na ilişkin yaptığı değerlendirmede projenin şehir adına tarihi bir yatırım olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Hızlı tren hattı, Kahramanmaraş’ımızın sadece ulaşım altyapısını güçlendirmekle kalmayacak; sanayimizi, ticaretimizi ve üretim gücümüzü de yeni bir seviyeye taşıyacak. Şehrimizin Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret yollarına bağlanması, yatırımcılar için büyük bir cazibe oluştururken, üreticilerimizin ürünlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle pazarlara ulaştırmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı. Bu büyük ulaşım hamlesinin Kahramanmaraş’ın bölgesel kalkınmadaki rolünü daha da güçlendireceğini belirten Başkan Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın güçlü vizyonuyla hayata geçirilen bu proje, şehrimizin geleceğine atılmış çok önemli bir adım. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de ulaşım altyapımızı bu yatırımlarla uyumlu şekilde geliştirerek Kahramanmaraş’ı lojistik ve üretim üssü haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş artık sadece üretim yapan değil, ürettiğini dünyaya daha hızlı ulaştıran güçlü bir şehir olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve projede emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.