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Bakan Turhan'dan YHT açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren projesi hakkında açıklama yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:00
Bakan Turhan'dan YHT açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı projesinin hangi aşamada olduğunu ve projenin ne zaman hayata geçeceğine dair sorduğu soruya yanıt verdi. Turhan, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren projesinin fizibilite etüdünün tamamlandığını, diğer çalışmaların ise halen devam ettiğini belirtti.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 8 Ekim 2018 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü’nün hayata geçireceği projeler arasında yer alan Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı projesinin hangi aşamada olduğuna ilişkin verdiği soru önergesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan yanıt verildi.

"İhale sürecine başlanacak"

Bakanlık, "Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinin fizibilite etüdü tamamlanmış, ÇED çalışmaları ile etüt-proje çalışmaları devam etmekte olup, kamulaştırma çalışmalarının da tamamlandıktan sonra yapım işine ait ihale süreçlerine başlanılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Miletvekili Kasap, "İlgili Bakanlıklar süreci hızlandırmalı ve Kütahya’nın kalkınmasına öncelik vermelidir. Bakanlıktan gelen cevapta, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren projesinin ne zaman hayata geçeceğine dair bir bilgi yoktur. Sürecin hızlanması ve Batı Akdeniz’i yakından ilgilendiren Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Eskişehir, Isparta ve Kütahya’yı da içine alan bu projenin bir an önce hayata geçmesi için girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:00
  1. Kütahya
  2. Isparta
  3. Eskişehir
  4. Burdur
  5. Antalya
  6. Afyon
  7. Cahit Turhan
  8. YHT

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