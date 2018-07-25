Bakan Turhan’dan şirketlere 5G çağrısı

Bakan Turhan, “5G standardının belirlenmesi sürecinde de yer almak zorundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Turhan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom AŞ, ULAK AŞ, Huawei, Spark Ölçüm, i2i Sistem ve Netaş gibi şirketlerin yöneticilerinin katılımıyla protokol imzalandı.