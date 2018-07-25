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Bakan Turhan’dan şirketlere 5G çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni ile 5G ve Ötesi Beyaz Kitap Lansmanı”nda, 5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:15
Bakan Turhan’dan şirketlere 5G çağrısı

Bakan Turhan, “5G standardının belirlenmesi sürecinde de yer almak zorundayız. ULAK gibi baz istasyonlarının yanı sıra 5G antenleri üretimini de düşünmeliyiz” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Turhan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom AŞ, ULAK AŞ, Huawei, Spark Ölçüm, i2i Sistem ve Netaş gibi şirketlerin yöneticilerinin katılımıyla protokol imzalandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:15
  1. 5G AR-GE çalışmaları

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