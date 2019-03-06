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Bakan Turhan kopilot aracı kullandı

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi’nde kopilot aracı kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ve 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile haberleşme altyapısı oluşturarak yollarımızı akıllı hale getiriyoruz" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:57
Bakan Turhan kopilot aracı kullandı

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi’nde kopilot aracı kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ve 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile haberleşme altyapısı oluşturarak yollarımızı akıllı hale getiriyoruz" dedi.


Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği adıyla 2016 yılında kurulan ve geçtiğimiz sene İçişleri Bakanlığının onayıyla Türkiye adını kullanmaya hak kazanan "AUS Türkiye", ilk uluslararası katılımlı zirvesini gerçekleştirdi. Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK) düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, teknolojik bir çağda yaşanıldığını ifade ederek, teknolojinin fethetmediği coğrafya neredeyse kalmadığını belirtti. Dünyada her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiğini dile getiren Turhan, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin erişim altyapıları ile doğrudan orantılı olduğunu aktardı.



"Yerel idarelerle birlikte hareket ediyoruz"


Erişim yapılarının zenginliğine değinen Turhan, artık ülkelerin stratejik planlarını bu realiteyi merkeze alarak yaptığını kaydetti. Türkiye olarak kalkınma hedefleri çerçevesinde bilgi toplumu olma yolunda çok önemli mesafeler katedildiğini dile getiren Turhan, "Bugün ülkemizin bilişim teknolojileri alanındayaptığımız çalışmalarla dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip hale geldi. Fiber altyapı uzunluğumuz 81 bin kilometre civarındaydı, bugün 350 bin kilometreye yaklaştı. 5G’de kendi teknolojilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Kent içi ulaşımda da yerel idareler ile birlikte hareket ediyoruz. Affeden yol uygulamalarını ülkemizde uygulamaya başladık. Kazaların yüzde 70’inin meydana geldiği kavşaklarda gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Yeşil dalga uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. Affeden yol uygulamaların yaygınlaştırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yatay ve düşey işaretlemelere önem vererek yıllık ortalama 32 milyon metrekare yatay işaretleme, 139 bin metrekare düşey işaretleme ve bin 717 kilometre oto korkuluk yapımı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



"Yeşil ışık yandı"


Karayollarında önemli projelerin hayata geçirildiğini anımsatan Turhan, tüm sistemleri birbirine entegre hale getirmeyi amaçladıklarını aktardı. Turhan, 18 Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ve 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile haberleşme altyapısı oluşturarak yolların akıllı hale getirildiğini söyledi. Turhan, "Amacımız yol boyunca araçlara güzergah ve kaza önleme gibi konularda destek sunarak, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak" diyerek Türkiye için yeşil ışığın yandığını ifade etti.


Konuşmaların ardından zirvede yer alan fuarın da açılış kurdelesi kesildi. Stantları gezen Bakan Turhan, Turkcell’in kopilot simülasyon aracına binerek deneme sürüşü gerçekleştirdi. Çok sayıda üst düzey temsilcinin ve AUS Türkiye Başkanı Erol Yanar ile Dünya Bankası AUS Uzmanı Khaled El Araby’nin da yer aldığı zirvenin onur konuğu ise KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan oldu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:57
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