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Bakan Turhan: "Hızlı demir yolunda projelerimiz sonlanma aşmasına geldi"

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi’nin Erzurum Çalıştayı’na katılmak için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:56
Bakan Turhan: "Hızlı demir yolunda projelerimiz sonlanma aşmasına geldi"

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi’nin Erzurum Çalıştayı’na katılmak için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Bakan Turhan burada yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yapılan tünellerde sona gelindiğini ve hızlı demir yolu projesinin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.


Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret eden Bakan Turhan, şeref defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turhan, Erzurum’da yapım aşaması devam eden tüneller hakkında bilgi verirken hızlı demir yolu projesinin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade ederek, “Erzurum ulaşımda önemli gelişmeler sağladı. Bizler Erzurum’un daha gelişmesi için bölgemizde alt yapıyı geliştirmek ve iyileştirmek için projelerimizi devam ettiriyoruz. Artan ihtiyaçları karşılayacak ulaşım hizmeti sunmak için çabalıyoruz. Erzurum’da bugüne kadar şehirler arası bölünmüş yolları tamamladık diyebiliriz. Özellikle bölgenin topoğrafik şartların yüksekte olmasının zorlukları var. Bazı geçitleri daha kolay daha rahat ve kısa zamanda ulaşım sağlamak amacıyla köprülerimizi, viyadüklerimizi ve alt yapımızı geliştiriyoruz. Rize’ye bağlantımızda Dallıkavak Tüneli, Ovit Tüneli ve Kırık Tünelinde çalışmalarımız devam ediyor. 2020 sonuna kadar Dallıkavak Tünelimizi, 2021 sonunda ise Kırık Tünelini bitirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Kop Tünelimiz var hedefimiz bu tüneli de 2021 yılında hizmete açmak. Çat Karlıova arasında Çirişli Tüneli devam ediyor onu da 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Erzurum ülkemizin doğu batı istikametinde Çin’den Londra’ya yol alan demir yollarındaki bir istasyon. Hızlı demir yolunda projelerimiz sonlanma aşmasına geldi. Proje sonunda inşallah çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.


Bakan Turhan ayrıca Erzurum’daki uçak biletlerinin fiyatının yüksek olması konusunda gelen soruya ise bakanlığın sadece bilet fiyatlarının tavan fiyatını belirlemekte ve denetlemede yetkili olduğunu belirterek, “Uçak biletleri ile ilgili bakanlığımız sadece tavan ücretlerini belirlemekle yetkili. Bilet fiyatlarını operatörler kendileri belirliyor. Uçuş gününe ve saatine erken olan biletlerin fiyatı bizim belirlediğimiz tavan fiyata yakın oluyor. Biz bu konuda hava yolu ulaşım işletmeciliği yapan şirketlerimizin denetimini yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Valilik ziyareti sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:56
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