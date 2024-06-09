Bakan Tunç'tan YKS açıklaması! "Soruşturma başlatılmıştır"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Tunç: Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 YKS başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

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DMM YALANLADI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada YKS'ya yönelik paylaşılan görsellerle ilgili açıklama yaptı.

DMM, "YKS soruları sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşılmış" iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) Materyal web sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden, "sorular çalındı veya satıldı" gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

YKS SONUÇLARI 17 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

2024-YKS'ye başvuranların 1 milyon 614 bin 728'ini kadın, 1 milyon 506 bin 150'sini erkek adaylar oluşturdu. En genç adayın 15, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğu sınava başvurular 17-23 yaş arasında yoğunlaştı.

50 yaş ve üzeri 33 bin 816 adayın başvurduğu YKS'de, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 oldu.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.