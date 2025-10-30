  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vatana ihanetin telafisi, müebbetin tahliyesi, kahpeliğin bahanesi olmaz

“Sen Türk Milletinin düşmanısın” demek suç değilmiş! Ali Erbaş'a hakaret eden Özdağ'a beraat

Türkiye’nin yarısına denk geliyor! Demir ağlar öyle değil böyle örülür

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Özgür Özel kendi tarihini bizden okusa iyi olacak! Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 20 Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye maliyetini açıkladı

Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal

Terörist İsrail 3 ay yetecek Gıda dağıtımını engelliyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: 30 dakikaya düşecek

Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi
Gündem Bakan Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı
Gündem

Bakan Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada önemli değerlendirmeler yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, "Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Komisyondaki sunumuna ilişkin soru üzerine Tunç, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili komisyona davet edildiğini, Adalet Bakanı sıfatıyla milletvekillerinin sorularını cevapladığını belirterek, komisyonun çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini, 41 yıldır terörle mücadele edildiğini, büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığını vurgulayan Tunç, "Büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemiz bu kayıpları, acıları yaşamasın, bütün temennimiz bu. Bu anlamda başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz. Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

Tunç, süreçle ilgili yasal düzenleme gerektiren hususlar olacaksa bunun TBMM'nin takdirinde olduğunu belirterek, "Meclis Komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Parlamentomuz. Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Komisyonun İmralı'ya gitmesi gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Tunç, "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan DEM Parti’ye slogan tepkisi! "Bunlar tamamen tahrik kokan adımlar!"
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan DEM Parti’ye slogan tepkisi! “Bunlar tamamen tahrik kokan adımlar!”

Gündem

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan’dan DEM Parti’ye slogan tepkisi! “Bunlar tamamen tahrik kokan adımlar!”

Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama
Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama

Gündem

Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Gündem

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor
Gündem

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binadan acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındak..
Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23