  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen ne yaptın böyle Bakan Bey! Erdoğan küplere binecek! Yazık, vallahi yazık

Sosyal medya "kazanç kapısı" oldu! Sosyalleşmeyi bırak kendi ticaretine bak!

Maalesef Rusya geliyor! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir

Dünyanın en iyi 100 şehri! Türkiye'den hangi şehirler var?

Böyle hakim böyle mahkeme olmaz olsun! Cinayete komik ceza

Bir felaket olsa suçu Togg'a atacaklardı

İran'da karakola saldırı: 12 ölü

Bayraktar TB2 SİHA'nın son yaptığı Çin'i şoka uğrattı! 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! AK Parti'de belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Cem Küçük canlı yayında çılgına dönerek açıkladı: İki dev şirket daha iflas etti! 450 bin insan mağdur
Gündem Bakan Tunç'tan başıboş köpek açıklaması: İnsan canından daha değerli bir şey olamaz!
Gündem

Bakan Tunç'tan başıboş köpek açıklaması: İnsan canından daha değerli bir şey olamaz!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 18:52:00 -

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin organizasyonunda gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş köpek sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'da ilköğretim öğrencisi Tunahan'ın başıboş köpek saldırısı sonucunda ağır yaralanması ve Muş'un Varto ilçesinde de 79 yaşındaki yaşlı bir kadına, köpek saldırısı sonrasında "kuduz" teşhisi konmasıyla başıboş köpek tehdidi yeniden ülke gündemine girdi.

Bakan Tunç, Anadolu Yayıncılar Birliği'ndeki toplantıda, başıboş köpek sorununa da değindi. "Maalesef son zamanlarda özellikle çocuklara ve yaşlılara yönelik saldırılar yaşandı. Dolayısıyla bu problemin çözülmesi lazım." diyen Bakan Tunç, "İnsan canından daha değerli bir şey olamaz." mesajı verdi.

'Gerekli tedbirleri almaya mecburuz'

"Devletin en önemli vazifesi insanı korumak. Ama hayvanlarımızı da korumamız lazım. Onların sağlıklı bir ortamda hayat sürmelerini sağlamak da gerekiyor. Hayvanı da seveceğiz ama insanların hayatını tehdit ettikleri noktada gerekli tedbirleri almaya mecburuz." ifadesini kullanan Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bir hassasiyeti ve talimatları var. Tarım Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışma yürütülüyor. En son Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bizim de katıldığımız ve ilgili bakanların bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Henüz bir kanuna dönüşmedi. Çalışma aşamasında. Artık insanlar sokaklarda yürüyemez hale geldi. Bu anlamda belediyelere düşen görevler de var. Bu görevlerin harfiyen yerine getirilmesi lazım.

Sistemimiz şu; sokak köpekleri toplanıp, kısırlaştırılıyor ve yeniden sokağa salınıyor. Barınak sayıları yeterli olmayan şehirler var. Barınak sayılarının arttırılması lazım. Bunu çözen ülkelerin uygulamalarını takip etmek gerekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Tunç sözlerini şöyle tamamladı: Köpeklerin hayatını korumamız da önemli ancak insan sağlığı birinci önceliğimiz. Bunları dengede tutacak ama insanı koruyacak bir çözüm üretmemiz şart. Bu konuda da bir irade var. İnşallah bir çözüm noktasına ulaşacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23