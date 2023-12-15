Bakan Tunç'tan başıboş köpek açıklaması: İnsan canından daha değerli bir şey olamaz!

Ankara'da ilköğretim öğrencisi Tunahan'ın başıboş köpek saldırısı sonucunda ağır yaralanması ve Muş'un Varto ilçesinde de 79 yaşındaki yaşlı bir kadına, köpek saldırısı sonrasında "kuduz" teşhisi konmasıyla başıboş köpek tehdidi yeniden ülke gündemine girdi.

Bakan Tunç, Anadolu Yayıncılar Birliği'ndeki toplantıda, başıboş köpek sorununa da değindi. "Maalesef son zamanlarda özellikle çocuklara ve yaşlılara yönelik saldırılar yaşandı. Dolayısıyla bu problemin çözülmesi lazım." diyen Bakan Tunç, "İnsan canından daha değerli bir şey olamaz." mesajı verdi.

'Gerekli tedbirleri almaya mecburuz'

"Devletin en önemli vazifesi insanı korumak. Ama hayvanlarımızı da korumamız lazım. Onların sağlıklı bir ortamda hayat sürmelerini sağlamak da gerekiyor. Hayvanı da seveceğiz ama insanların hayatını tehdit ettikleri noktada gerekli tedbirleri almaya mecburuz." ifadesini kullanan Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bir hassasiyeti ve talimatları var. Tarım Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışma yürütülüyor. En son Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bizim de katıldığımız ve ilgili bakanların bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Henüz bir kanuna dönüşmedi. Çalışma aşamasında. Artık insanlar sokaklarda yürüyemez hale geldi. Bu anlamda belediyelere düşen görevler de var. Bu görevlerin harfiyen yerine getirilmesi lazım.

Sistemimiz şu; sokak köpekleri toplanıp, kısırlaştırılıyor ve yeniden sokağa salınıyor. Barınak sayıları yeterli olmayan şehirler var. Barınak sayılarının arttırılması lazım. Bunu çözen ülkelerin uygulamalarını takip etmek gerekiyor.

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Bakan Tunç sözlerini şöyle tamamladı: Köpeklerin hayatını korumamız da önemli ancak insan sağlığı birinci önceliğimiz. Bunları dengede tutacak ama insanı koruyacak bir çözüm üretmemiz şart. Bu konuda da bir irade var. İnşallah bir çözüm noktasına ulaşacağız.