Bakan Tunç yeni gelişmeyi açıkladı! Eylem Tok ve oğlu tutuklandı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır’a ardından ABD’ye firar eden yazar Eylem Tok ve oğlu ABD çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır’a ardından ABD’ye firar eden yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
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