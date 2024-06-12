Bakan Tunç TBMM'de Abdullah Öcalan sorusuna cevap verdi! 'Sayın' demeyin...

Bakan Tunç, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin sorularını cevapladı.

Tunç, İmralı ile ilgili soruya verdiği cevabında, “İmralı’da tecrit söz konusu değildir. Orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ölünceye kadar infaz kararı verilen bir hükümlüyle ilgili olarak infaz devam etmektedir." dedi.

'Sayın' demenizi kabul etmiyoruz!

Bakan Tunç açıklamasının devamında cezaevine ilişkin bilgi verdi. Abdullah Öcalan'ın terörist elebaşısı olduğunu ifade eden Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Aynı cezaevinde dört hükümlü bulunmakta, spor saati ve sohbet saatinde bir araya gelebilmektedir. Ziyaret yasağı ve telefon ile görüşmeye ilişkin kararlar İnfaz Hakimliği’nin aldığı kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. İmralı’daki hükümlü terörist elebaşıdır. Ona ‘sayın’ ifadesini kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum."