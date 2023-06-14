Bakan Tekin: Gelecek kuşakların inşasının adımlarını hep beraber atalım

Bakan Tekin, Başkent Öğretmenevinde bakanlık genel müdürlerinin de katıldığı toplantıda, yeni dönemde her fırsatta eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı inşası sürecine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kendilerinin gönülden sahip çıktıklarını belirten Tekin, bu sürecin bir yerinde yer alacaklarsa bunun yolunun, yeniden ekip ruhuyla hareket edebilecekleri bir ortamın oluşturulmasından geçtiğini aktardı.

7 gün 24 saat iletişimin olacağı ortam oluşturulacak

Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı’nın inşası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Tekin, toplantıda hazır bulunanlara, “Sizlere gönülden bir çağrıda bulunuyorum. Bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Türkiye’nin maarif sistemine katkı verebilecek, gelecek kuşakların inşa edilmesini temin edecek adımları hep beraber atalım. Birlikte yol yürüdüğümüz takdirde bu süreçte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Yoğun çalışma temposu yürüteceklerini bildiren Tekin, “7 gün 24 saat birbirimize ulaşabildiğimiz, birbirimizin iyi gününde, kötü gününde birlikte olabildiğimiz, dertleriyle hemhal olduğumuz, sorunlarının çözümüne katkı verdiğimiz bir ortam oluşturacağız” ifadesini kullandı.

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