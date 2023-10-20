  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin mesajı!

Prof. Erbaş küffara Ayasofya'nın minberinden seslendi!

Bölgeye gemi hastane göndermeye, hazırız çağırısı! Bakan Koca Gazze halkı için çağrısını yineledi

Akdemisyen var akademisyen var!

İsrail katliamını sürdürüyor! Can kaybı 4 bin 137'ye yükseldi

Fitch'ten Türk bankaları için öngörü: Dünyaca ünlü banka iyimser analiz yaptı! Türkiye için flaş tahmin!

'2 aydır saklıyoruz' diyerek duyurdular: Türkiye ile operasyona başlıyoruz!

Şeytanın avukatlığına soyundular: SİZ ŞEYTAN LİLİTH'İN TAKİPÇİLERİ MİSİNİZ?

3. dünya savaşı mı çıkacak? 'İsrail'in Filistin'den sonraki hedefi Türkiye'

İsrail'den Katar şeyhi Al-Sani'yi çılgına çevirecek karar! Sonunda bunu da yaptılar
Eğitim Bakan Tekin: "Gazze'nin sesi olmaya çalıştık"
Eğitim

Bakan Tekin: "Gazze'nin sesi olmaya çalıştık"

Yeniakit Publisher
2023-10-20 23:58:00 -
Bakan Tekin: "Gazze'nin sesi olmaya çalıştık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün 81 ilimizde, tüm okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Gazze'nin sesi olmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün 81 ilimizde, tüm okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Gazze'nin sesi olmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Tekin, sosyal medya hesabından, okullarda Gazze'deki saldırılarda ölenler için saygı duruşunda bulunulmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün 81 ilimizde, tüm okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Gazze'nin sesi olmaya çalıştık. Bu farkındalık bilincinin öğrencilerimiz nezdinde oluşturulmasını sağlayan değerli okul yöneticilerimiz ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu vesileyle Gazze'de şehit olan yavrularımızı ve masum canlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

Tekin'in paylaşımında, okullardan gelen fotoğraf ve videoların bulunduğu görseller de yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdit: "Kısık sesli bir adam.."
Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdit: "Kısık sesli bir adam.."

Gündem

Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdit: "Kısık sesli bir adam.."

İsrail basını açıkladı: Uluslararası baskı görüyoruz
İsrail basını açıkladı: Uluslararası baskı görüyoruz

Gündem

İsrail basını açıkladı: Uluslararası baskı görüyoruz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23