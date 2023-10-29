  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

29 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

İran neden Hamas'ı yüzüstü bıraktı? Şii âlim Tufeyli’den şok eden sözler

Türkiye'nin inşaat devinden kötü haber! Mülkleri icradan satılmaya başlandı

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Altında şikayetler patladı! Hükümet alım satımla ilgili yeni kararı duyurdu, sistem tamamen değişiyor
Eğitim Bakan Tekin: “Cumhuriyet sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, emperyal güçlerin hepsinin yenildiği gün”
Eğitim

Bakan Tekin: “Cumhuriyet sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, emperyal güçlerin hepsinin yenildiği gün”

Yeniakit Publisher
2023-10-29 10:25:00 -
Bakan Tekin: "Cumhuriyet sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, emperyal güçlerin hepsinin yenildiği gün"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Cumhuriyetin ilanı aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenildiği, hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim’i böyle algılıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile birlikte Ankara’da Cumhuriyet’in ilan edildiği Birinci Meclisi ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada çocuklarla günün en anlamlı etkinliklerinden birini yaptıklarını ifade ederek, “Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu yüzyılın bizim için ayrı bir önemi var. Dolayısıyla biz bugün çocuklarla, ortaokul öğrencisi ve ilkokul öğrencisi bir grup arkadaşımızla beraber tüm bu kararların alındığı Birinci Meclisi ziyaret ettik. Çocuklarımız okulda teorik olarak öğrendikleri Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı ve benzeri şeyleri burada bizatihi müze müdürü hocamızın anlatmasıyla öğrendiler, çok da ilgi duydular” diye konuştu.

“Bayramın da çok ötesinde korunması gereken bir değer”

Cumhuriyet felsefesi, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Bizler Cumhuriyet Bayramı’nı bu misyonla veya bu algıyla değerlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Şunun altını çizmek lazım, Cumhuriyet sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, Cumhuriyetin ilanı aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenildiği, hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim’i böyle algılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığının tescillendiği gün. Bizim geleneğimiz açısından bir bayram, bayramın da çok ötesinde korunması gereken bir değer. Bizler Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza da bizler gibi, ataları gibi bu ülkeye, bağımsızlığımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmaları için öğretmeye, göstermeye çalışıyoruz. Bütün milletimizin, tüm devletimizin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Nice yüzyıllara. Önümüzdeki yüzyılların Türkiye'nin bütün dünyadaki zulümlere karşı dünyadaki emperyal otoritelere karşı tek başına mücadele ettiği ve başarılı olduğu bir Türkiye Yüzyılı olmasını temenni ediyorum.”

Bakan Tekin ve beraberindeki öğrenciler, daha sonra Birinci Meclisin balkonunda hatıra fotoğrafı çekildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail KELEŞ

Gündenden güne daha da ilerliyoruz. Kesinlikle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23