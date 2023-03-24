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Siyaset Bakan Süleyman Soylu'dan kötü haber!
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan kötü haber!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 12:43:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan kötü haber!

Haftalardır afet bölgesinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkez üssü depremlerin ilk gününden bu yana afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi. 

45 gündür afet bölgesinde olan ve çalışmaları yerinde takip eden Bakan Soylu’nun uzun zamandır şiddetli bel rahatsızlığı yaşadığı, çalışmaların aksamaması için ağrı kesicilerle ayakta durduğu bilgisi alındı. Soylu’nun son günlerde rahatsızlığının daha da artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

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Yorumlar

Yildirim

Büyük geçmiş olsun sayın Bakan Allahım güç kuvvet versin hayırlı şifalar kaplıcalarımızdan yararlanın lütfen şifa kaynağı siz her şartta Türkiye’nin vazgeçilmesisiniz Selam hürmet

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allah hayırlı şifa versin amin
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