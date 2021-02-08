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Gündem Bakan Süleyman Soylu'dan Kati Piri'ye çok sert cevap
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan Kati Piri'ye çok sert cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye düşmanı terör destekçisi Kati Piri'nin küstah açıklamalarına çok sert cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:06:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan Kati Piri'ye çok sert cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri'nin Twitter paylaşımına çok sert cevap verdi.

Bakan Soylu, Piri'nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.

 

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Yorumlar

Millet

Soylu bakanım eline diline sağlık. Bu millet sizinle beraberdir, dik durun eğilmeyin.
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Oğuzhan Yılmaz

Avrupa ve ABD Haçlı kapitalist emperyalizmi Türkiyeye karşı kullanmak istedikleri sosyalist, komünist ve solcu laik uşaklarına Suriye'de olduğu gibi hep DEMOKRAT TABELASI takıyor. Bütün taktikleri budur. Sözde Kahrolsun emperyalizm diyenleri, emperyalistleri biz kovduk diyenleri nasıl demokrat ilan edip sokaklara çıkarmaya Türkiyeyi iç savaşa sürüklemeye çalışıyorlar görmüyorlar mı? Galiba bu durum Türkiyeye zarar verme uğruna bu solcu uşaklarında işine geliyor.
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