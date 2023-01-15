  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!

Karadeniz’de toplam 1 trilyon metreküplük gaz bulmuştuk! O gaz sahaları yabancılara mı satılıyor?

Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Temel Karamollaoğlu ile ilgili flaş iddia! Bunu yapabilir

DEVA Partisi’nden şok HDP hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Nureddin Nebati'den flaş döviz açıklaması! "Bu olacak" deyip duyurdu

Haliç'teki çatışmanın arkasından bakın kim çıktı!

Türkiye'ye turistler akın etti: Ayder Yaylası turist rekoru kırdı! Kullanmak için milyar dolarlık hediye aldılar
Gündem Bakan Süleyman Soylu'dan Ali Babacan'a çok sert SİHA cevabı
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan Ali Babacan'a çok sert SİHA cevabı

Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar firmasını hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çok sert cevap geldi. Bakan Soylu, "Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar, Ya ajandır, Ya haindir, Ya embesildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 12:40:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan Ali Babacan'a çok sert SİHA cevabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘Baykar’ hakkında sorulan soruya verdiği cevaba ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "İnsansız hava araçları Türkiye’nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar, Ya ajandır, Ya haindir, Ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye ‘Geçmiş olsun’ diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, Çaresiz zübükler..." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kürşat

Allah senden razı olsun eyy YİĞİT SÜLEYMAN SOYLU ! Adamsın, satılmış- hâinlere hak ettiği balyozu indiren delikanlısın. !

sayin soylu bakan YA DA HEPSI secenegini unutmus:))

.......
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23