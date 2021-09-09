Bakan Süleyman Soylu sel bölgesinden müjdeyi verdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Felaketin başından beri bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçede incelemelerde bulundu.

Temizleme çalışmalarını yakından takip eden Soylu, görevli personellerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında ilçenin temizliğinde görev alan askerlere kolaylıklar dileyen Bakan Soylu, özverili çalışmalarından dolayı Metmetçik'e teşekkürlerini iletti.

Soylu, ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Bakan Soylu, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir binanın bodrum katında görev yapan kepçe operatörüne de kolaylıklar diledi.

Kepçe operatörü de kendisiyle fotoğraf çektiren Bakan Soylu’ya "helal olsun sana sayın bakanım" diyerek teşekkür etti.

Bakan Soylu, incelemeleri sırasında yolda karşılaştığı selzede kadınlar ile de bir süre sohbet etti. Sohbette Bakan Soylu, "Bir yıl sonra her şey geçmiş olacak. İzmir’de deprem oldu, 1 yılda geçti. Burada da 1 yıl sonra İnşallah evlerinize girmiş olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle talimat verdi. İnşallah burası bambaşka, çok daha güzel olacak. Acılarımızı unutamayız ama şu çamur ile olan işleri temizleyip, işleri bitiririz" dedi.

Afetin ardından ilk kez kurulan pazar yerini ziyaret etti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir yandan da çamurdan temizlenen alanlar yıkanıyor.

Bu kapsamda ilçede perşembe günleri kurulan semt pazarı da, afetin ardından ilk kez kuruldu. Bakan Soylu, afetin ardından ilk kez kurulan pazar yerini ziyaret ederek burada alışveriş yaptı ve kendisine ikram edilen ürünlerden tattı.