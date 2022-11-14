Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği ABD'den Türkiye açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısından sonra 'taziye mesajını kabul etmiyoruz' dediği ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 vatandaşımızın da yaralandığı bombalı saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne fon sağlayan ABD'nin taziye mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Soylu, açıklamasında "Bize verilen mesajı biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum, ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır” ifadelerini kullandı.
"NATO Müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde hareket etmekteyiz"
T24'ün İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları hakkında değerlendirmeleri için ulaştığı ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü'nden yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, terörün her şeklini kesin olarak kınamakta ve değerli NATO Müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde hareket etmektedir" denildi.
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