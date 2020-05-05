Bakan Soylu’nun denetim yaptığı sırada dikkat çeken uçuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Ankara’da Kahramankazan gişelerinde, trafik uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu’nun incelemeleri esnasında AKSUNGUR SİHA’nın uçuşu dikkatlerden kaçmadı.

2020 yılı başlarında güvenlik güçlerine teslim edilmesi beklenilen AKSUNGUR SİHA’nın henüz teslimatı gerçekleşmedi. Kahramankazan bölgesinde sürekli TUSAŞ’ın ürünlerini uçarken görmek mümkün olabiliyor.

Bakan Soylu’nun inceleme yaptığı esnada AKSUNGUR SİHA tesadüfen test uçuşu yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil; TUSAŞ’ın öz kaynaklarıyla ANKA İHA üzerinden geliştirdiği AKSUNGUR MALE sınıfı insansız hava aracının 2020 yılının başında güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacağını ifade etmişti. Teslimatın kısa sürede yapılacağı tahmin ediliyor.

Aksungur İHA'nın özellikleri

AKSUNGUR MALE sınıfı İHA Sistemi: gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen; EO/IR, SAR ve Sinyal İstihbaratı (SINGINT) faydalı yüklerini ve çeşitli havadadan yere mühimmat sistemlerini taşıyabilen Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi’dir. 40.000 feet irtifaya çıkabilen ve 40 saate kadar havada kalabilme özellikleriyle en zorlu operasyonların tamamlanabilmesine imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahiptir.

Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA Sistemi ile benzer aviyonik mimariye sahip ve aynı yer sistemlerini kullanan AKSUNGUR, 750 kg yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile İHA ANKA Sistemi’nin yaklaşık 20.000 saatlik elektronik harp koşulları da dahil en zorlayıcı muharebe koşullarındaki uçuş tecrübesinin üzerine inşa edilmiştir.

(Defenceturk)