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Medya Bakan Soylu'nun CHP'lilerin ahlaksız yalanlarına tokat gibi cevapları gündemde!
Medya

Bakan Soylu'nun CHP'lilerin ahlaksız yalanlarına tokat gibi cevapları gündemde!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 23:53:00 - 2023-04-08 03:12:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefetin ahlaksız yalanlarına verdiği yürekleri cevapları sosyal medyanın en ilgi gören videoları arasına girdi.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçim, sosyal medyanın da birinci gündem maddesi oldu.

Sosyal medya platformlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'deki konuşmaları da en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in mesnetsiz iddialarıyla muhalefet tarafından ahlaksızca hedefe konan Bakan Soylu, birçok iftirayla mücadele etti.

Bakan Soylu'nun CHP'lilerle yüz yüze gerçekleştirdiği tartışmaları, paylaşım rekoru kırdı.

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