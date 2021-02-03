Bakan Soylu'nun açıkladığı skandalın detayları ortaya çıktı! Tecavüz edip terfi almış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında anlattığı terör örgütü PKK'da yaşanan tecavüz ve sonrasında gelişen intihar olayı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında; B.T. isimli terör örgütü teslim oldu. Teslim olan terörist B.T güvenlik güçlerine verdiği ifadede örgütün kadınlara karşı uyguladığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Teslim olan B.T.; örgütte bulunduğu süre içerisinde sözde Gever Eyaleti sorumlusu Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu'nun, 14-17 yaşları arasında kandırılarak örgüte katılan 4 kız çocuğuna, 2020 yılı içerisinde tecavüz ettiğini ve bu durumu hazmedemeyen Sozda kod adlı ve Civana kod adlı iki kız çocuğunun intihar ettiğini anlattı.

Zorla tecavüz edilen ve hamile kalan Dersim Derya kod adlı kız çocukları ise örgüt tarafından Hakurk Bölgesine zorla gönderildi. 2 kızın intiharına neden olan 2 kızı hamile bırakan teröriste ise terör örgütü ceza vermek yerine ödüllendirdi. Terör örgütü üst yönetimi yaşanan tecavüz ve intihar olayları ile ilgili göstermelik soruşturma açtı. Sözde soruşturma kapsamında Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu'nu görevden alındı. Ancak kısa bir süre sonra terfi ettirerek başka bir göreve getirildi. Örgüt olayları kız çocuklarının uğradığı vahşeti gizlemek ve yaşanan intihar olaylarını kapatmak maksadıyla çatışmada öldükleri şeklinde açıklamalarda bulundu.

B.T., örgüt içerisinde yaşanan tecavüz olaylarının bu olayla sınırlı kalmadığını, bir çok bölgede bilhassa örgüte yeni katılan çocuk yaştaki örgüt mensuplarına yönelik taciz ve tecavüz olaylarının sürekli olarak yaşandığını ifade etti. Bundan dolayı kadın teröristlerin korku içerisinde yaşadıklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıkların, bu yüzen örgütten kaçmaların arttığını söyledi.Kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye'de terör örgütüne ait kampta eğitime alınan B.T. örgütün baskılarından kaçarak 20 Ocak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: Sabah