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Siyaset Bakan Soylu'dan uyarı! Twitter verilerini paylaştı
Siyaset

Bakan Soylu'dan uyarı! Twitter verilerini paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye’de, Twitter'da sadece geçen hafta kullanılan 3.656.941 hesaptan yaklaşık üçte biri 'bot hesap' ve terör destekçisi." diyerek uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 11:29:00 -
Bakan Soylu'dan uyarı! Twitter verilerini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter'a ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Soylu, "Türkiye’de, Twitter'da sadece geçen hafta kullanılan 3.656.941 hesaptan yaklaşık üçte biri 'bot hesap' ve terör destekçisi. Lütfen sosyal medyada dikkatli olalım. Zihin penceremizden süzmeden, doğru ve yanlış bilgiden emin olmadan dalgaların üzerinde 'sörf' yapmayalım..." paylaşımında bulundu.

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Yorumlar

Recep kocamanav

Mağdur ailemiz! Sadece! Secde ardından, duaları ile yalnız Allah'tan isteyen! Derdini, sıkıntısını ve yokluğunu, dile getirmekten utanan! Bu memleketin insanlarıdır. **** Bağımlı ve asker kaçağı , Öz evlatları tarafından bıçak dayanarak, kazançları elinden alınmış, her türlü zulme, uzun süre katlanmıştır. Evde para eden her eşyası, gidenin yerine yenisi alındıkça satılmıştır. Devlet makam ve kurumları zulmü dindirememiş, geçici tedbirler köklü bir çözüm getirmemiştir. Ne askere alınmış? Ne de zorunlu tedaviye tutulmuştur? Süresiz bir uzaklaştırma ve kendi isteğine bırakılan tedavi yarayı daha çok kanatmıştır. Her seferinde salınmış eve dönmüştür. Çaresiz bir ana ve baba ki! -Ölse bir damla yaşım akmaz. -Öldüreyim de kalanlar rahat etsin . Noktasına gelmişlerdir. Kurumların bilgisine rağmen, şikayet çoğaldıkça oğul zulmünü artırarak devam ettirmiştir. Ve, Aile çareyi hicret etmekte, bulmuştur. Kendi evlerini terk etmişlerdir. Başka diyarda sıcak, huzurlu yuva kurmaya ve en düşük emekli maaşı ile geçinmeye çalışacaklardır. Aile Reisi hastadır, epey bir zaman çalışacak imkanı yoktur. Ana ve kız ne iş bulursa çalışacaktır. Şimdi acil ihtiyaç sahibidirler. Ölüm tehdidi almaktadır lar. Meclis yasa çıkartmayacak kadar acizmidir? Bağımlıları! Kendi isteğine bakılmadan toplumdan ayıracak! Rehabilite edene kadarı tutacak gücü yok mudur? Bu zulmü ne zamana kadar seyredecek tir!?...
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