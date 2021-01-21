  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Siyaset

Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından annesine küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kalması hakkında paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:33:00 -
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir kullanıcının annesine küfür etmesine ve adli kontrol serbest kalmasına tepki gösterdi. Soylu paylaşımında, “45 gündür anam hastanede Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest Ne yapmalıyım Bakan olsam ne yazar Millet,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mesut Özil Türklüğü reddetti'
Spor

'Mesut Özil Türklüğü reddetti'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a verdiği cevapta "Aslını reddedip, Türklüğün..
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Gündem

Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede 45 gündür tedavi gören annesi Servet Soylu'ya küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki göster..
Bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li belediyeyi bastı
Siyaset

Bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li belediyeyi bastı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete 3 bin 100 lira asgari ücret teklifinde bulunurken bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay