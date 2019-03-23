Bakan Soylu'dan PKK'nın sözde liderlerine çağrı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın Türkiye'de yöneticisi kalmadığını söylerken "Ben Karayılan">Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a çağrıda bulunuyorum. Gelin adamlarınıza sahip çıkın. Bakın dağlarda 700 kişi var. Mağaralarda sıçan gibi saklanıyorlar. Gelin de onlara yöneticilik yapın. Gelin de bizim evlatlar sizi nasıl parçalayacak görün" dedi.

İçişleri BakanıSüleyman Soylu Nevşehir'de düzenlenen mitingde konuştu. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkede terörle mücadele ediyoruz''

"Bu ülkenin birliğine ve beraberliğine pusu kuranlara göz açtırmayız. Tepelerine bineriz. 13-14 yaşındaki kızları alıp Güneydoğu'da dağa çıkarıp o hayvan Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede terörle mücadele ediyoruz. Arkalarında kim olursa olsun bunların başlarını ezeceğiz. İçişleri Bakanı böyle laf eder miymiş. Ne yapacağız. Ben bunlara söylüyorum."

"Sizi yürüten adam değildir''

"Sizin terörist cenazelerine katılmanıza müsaade etmeyiz. Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Sonra bunların vekili. Ben bunlara milletvekili demem. Bunlar PKK'nın vekili. Bunlar asil milletin vekili olacak karaktere sahip değiller. Bunlar Kandil'in robotlarıdır. Bunlar Diyarbakır'da terörist cenazesini karşılayıp, defnedecekler. Emniyet Müdürünü aradım. 'Havalimanının yanına yaklaştırmayacaksınız. Mezarlığın 1 kilometre yakınına kimseyi yaklaştırmayacaksınız' dedim. Buna bizim tahammül etmemiz mümkün değildir. Bize kızıyorlar. Ne yapacaklar? Yapacakları şuymuş; İstanbul'dan bunların vekilleri 15 şehre yürüyecekler. Sonra Diyarbakır'a gidecekler. Diyarbakır'da Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için eylem yapacaklar. Ulan sizi yürüten adam değildir. Yürüyebilirler mi? Yürüyemezler. Bugün ülkemizin Güneydoğusunda 24 saat huzur var. Bugün bu huzuru çekemeyenler Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar."

PKK'nın sözde liderlerine çağrı

"DHKP-C terör örgütünün Türkiye'de örgütleri vardı. Türkiye'de bulunan bütün yöneticileri ölü ya da tutukludur. PKK'nın Türkiye'de üst düzey yöneticisi kalmamıştır. Ben Karayılan">Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a çağrıda bulunuyorum. Gelin adamlarınıza sahip çıkın. Bakın dağlarda 700 kişi var. Mağaralarda sıçan gibi saklanıyorlar. Gelin de onlara yöneticilik yapın. Gelin de bizim evlatlar sizi nasıl parçalayacak görün."