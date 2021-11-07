Bakan Soylu’dan Lütfü Türkkan’a sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit yakınına hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki geldi. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden Şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun” ifadelerine yer verdi.