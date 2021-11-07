  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu’dan Lütfü Türkkan’a sert tepki
Siyaset

Bakan Soylu’dan Lütfü Türkkan’a sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit yakınına hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 09:13:00 -
Bakan Soylu’dan Lütfü Türkkan’a sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki geldi. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden Şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bascavus

Lütfü Türkkan Millet Vekili mi evet Gazeteciyi Dovdurdu mu evet ŞehiteSovdumu mu evet Bunu Gariban Yapsa İçerde mi evet Öyleyse Adalet Hesap Sorul ma Garibana Nokta
  • Yanıtla
Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu

Jefferies'in CEO'su Christopher Wood, yatırım konusunda şaşkına çeviren bir adıma imza attı. Wood, elinde bulunan altınları satma kararı ald..
Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu
Yerel

Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu

Bağcılar Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Bağcılar ile El Halil "kardeş şehir" oldu.
Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor...
Dünya

Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor... "Yanlış anlaşıldık"

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'dan Azerbaycan'a tehditler gelmişti. Azerbaycan'ın dik duruşunun ardından İran yan çizmeye başladı. İran ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay