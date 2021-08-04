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Gündem Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamın katil zanlısıyla ilgili açıklama
Gündem

Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamın katil zanlısıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişiyi katleden katil zanlısının yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 19:53:00 - 2021-08-04 19:54:30
Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamın katil zanlısıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Meram’da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Konya katliamının katil zanlısı yakalandı
Son dakika! Konya katliamının katil zanlısı yakalandı

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