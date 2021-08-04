Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamın katil zanlısıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişiyi katleden katil zanlısının yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Meram’da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.