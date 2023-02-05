Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi LGBT cevabı! "Çok istiyorsa kendisini..."

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İstanbul Esenyurt'taki "Karadeniz Hemşehri Buluşması" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 6'lı masadakilerin İstanbul Sözleşmesi vaadine tepki gösteren Bakan Soylu, "Şimdi de LGBT diye bütün toplumumuzu cinsiyetsizleştirmeyi amaçlayan bir anlayış düzenini hayatımıza koymaya çalışıyorlar." dedi.

'Allah bize ne emrediyorsa biz onu yaparız'

Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözlerle yüklenen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Kim cinsiyetsizleşmek istiyorsa cinsiyetsizleşsin. Kılıçdaroğlu, kendisini ve arkadaşlarını cinsiyetsizleştirmek istiyorsa yapsın. Allah bize ne emrediyorsa bir onu yaparız. Aile bizim için önemlidir, kadın bizim için önemlidir, erkek bizim için önemlidir.