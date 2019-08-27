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Bakan Soylu’dan Kayyum Belediyesinden hediye aldığı iddialarına sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyum belediyesinden hediye aldığına ilişkin iddialara“Ben Mardin Belediyesine hiç gitmedim, sadece iftarına katıldım ve Mardin’in bir yerinde olan gençlik merkezine uğradım.

27 Ağustos 2019 Salı 18:08
Bakan Soylu’dan Kayyum Belediyesinden hediye aldığı iddialarına sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyum belediyesinden hediye aldığına ilişkin iddialara“Ben Mardin Belediyesine hiç gitmedim, sadece iftarına katıldım ve Mardin’in bir yerinde olan gençlik merkezine uğradım. Bunlar Sayıştay’ın denetimindedir. Devlet böyle bir şeye imkan vermez. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Ucuz işlere eğer paçayı kaptırırsak bu millet bize bunun hesabını bu dünyada ve öteki dünyada sorar. Bunların hepsi uydurulmuş ve icat edilmiş işlerdir” dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı’na katıldı. Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, kayyum belediyeler tarafından hazırlanan ve belediye bütçelerinden kendisinin de adının bulunduğu bazı bakanlara hediyelerin verildiği iddialarını yanıtladı. Bakan Soylu, “Öyle bir hediyeyi bende arıyorum neymiş bu diye ama şunu söyleyim ki; Mardin Valimiz bu sabah açıklamayı gerçekleştirdi. Bu oraya dönem dönem giden heyetlere yönelik yapılan bir takım harcamaların toplulaştırılmış hali olarak ortada durmaktadır. Ne devlet adamlarına böyle bir şey yapılır, ne devlet adamları böyle bir şeyi kabul eder. Belki de çamur at izi kalır kabilinde yapılan işlerdir. Bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum. Ben, Mardin Belediyesine hiç gitmedim sadece iftarına katıldım ve Mardin’in bir yerinde olan gençlik merkezine uğradım. Bunlar Sayıştay’ın denetimindedir. Devlet böyle bir şeye imkan vermez. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız, ucuz işlere eğer paçayı kaptırırsak bu millet bize bunun hesabını bu dünyada ve öteki dünyada sorar. Bunların hepsi uydurulmuş ve icat edilmiş işlerdir” diye konuştu.



"THK meselesi bir girdaba girmiş meseldir"


THK hakkında bir gazetecinin usulsüzlükler yapıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya ilişkin sorulan soruya Bakan Soylu, “Türk Hava Kurumu (THK) meselesi maalesef bir girdaba girmiş meseledir. Bizim Bakanlığımızın bünyesinde Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü adı altında bir müdürlüğümüz var. Eskiden Dernekler Daire Başkanlığı idi. Binlerce derneğin denetimini ve teftişini yapma sorumluluğumuz var. Bir şikayet geldiğinde bunlara seyirci kalmamız mümkün değil. 26 Haziran tarihi itibariyle THK’nın herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. THK yönetimi boşluktadır, 26 Haziran tarihinden itibaren yöneticileri istifa etti geri kalanı da hukuken burayı yönetme kabiliyeti söz konusu değil. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar şikayetle içerisinde ve son çerçevede gerçekleşen olaylar sonucu THK’ya denetime başladık” sözlerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:08
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