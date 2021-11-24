Bakan Soylu’dan ‘kayıp silahlara’ ilişkin konuştu: İşte 15 Temmuz’da devletin kaybolan silahları!

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kaybolan silah sayısının 17 olduğunu açıkladı. Muhalefet partileri bir orduyu veya tugayı donatabilecek kadar silahın kaybolduğunu iddia etmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Süleyma Soylu, muhalefetin bugüne kadar iddia ettiği kadar çok sayıda silahın kaybolmadığını, toplamda sadece 16 silahın kaybolduğunu söyledi. Silahların markalarını da tek tek sıralayan Soylu, “3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 MP5 makineli tabanca daha kaybolmuştur. Hepsi bu kadar” dedi.

“Çoğu vatandaşın”

Muhalefetin bunu sürekli gündeme getirmesine tepki gösteren Bakan Soylu “Kayıp silahlar meselesini söylediniz, ağzınızda sakız gibi çiğniyorsunuz. 2017 yılı idari faaliyet raporunda 1944’ten 2017’nin sonuna kadar kaybolan silahların önemli bir bölümü sivil silahlardır. Yani, vatandaşın kendi sivil silahlarının kaybolmasıdır” diye konuştu.

“Aklınız yetmiyor”

Soylu, şunları söyledi:

“Kayıp silahlar meselesinde 1944 ile 2017 arasında Türkiye’de sivil dâhil bütün kayıp silahların icmalini veren bir çalışmayı getirip 15 Temmuz’da kaybolan silahlar olarak nitelendirmek ve Türk iye Cumhuriyet i devletini yine iftirayla karşı karşıya bırakmak aymazlıktır. Bunu söylemeye devam edeceksiniz gene, burada ne kadar söylersek söyleyelim. Yine, aklınız yetmiyor. Ben 15 Temmuz’da İçişleri Bakanı değilim. Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı. Ha, şimdi, yalanınıza yeni bir kılıf daha bulun ki “Envanter dışındaki kayıp silahlar nerede? Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun!”

Kaynak: Türkiye Gazetesi