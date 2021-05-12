  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika ülkesinde felaket! 2 bin insan evini terk etti
Mustafa Sarıgül'den tepki: Bu kabul edilemez
AB'den flaş karar! Amazon ucuz yırttı
Muhammed Salah'tan Filistin isyanı: Yeter artık!
Gündem Bakan Soylu'dan İstanbul için uyarı: Tam kapanmadan sonra yapılmalı
Gündem

Bakan Soylu'dan İstanbul için uyarı: Tam kapanmadan sonra yapılmalı

Hafta sonunda Süper Lig'de şampiyon belli oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin önemli bir uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:24:00 -
Bakan Soylu'dan İstanbul için uyarı: Tam kapanmadan sonra yapılmalı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi Bakan Soylu, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu ve "Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum" dedi.

İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İki türlü riskimiz var, bayramın birinci günü yoğunluk olur mu olmaz mı onu iyi bir şekilde yürütmemiz lazım. Bayramın hemen akabinde 17'siyle önümüzdeki pazar arasında ciddi bir yoğunluk olma ihtimali olabilir. Tedbirlerimize aynı şekilde devam etmemiz lazım.

Şampiyonluk kutlaması uyarısı

Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı.

Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor.

Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum.

Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak.

Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir.

Biraz önce arkadaşlarımdan da bilgi aldım. Şehit mezarlarındaki ailelerin ziyaretleri konusunda bütün arkadaşlarımız destek olmuşlar. Tam da aileleriyle şehitleri buluşturan arefe gününde bir tabloyu gerçekleştirmişler.

Yarın da buna dikkat etmek lazım geldiğini düşünüyorum. Sahadan hiç çıkmamamız lazım. Kontrol noktalarının sayısını azaltmamak lazım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist İsrail'e uyarı: Yok ederiz
Dünya

Siyonist İsrail'e uyarı: Yok ederiz

Filistinli direniş gruplarından El Kassam Tugayları, Gazze'ye saldırıların devam etmesi halinde İsrail hükümet binalarının yok edileceğini a..
Can damarı vuruldu! İşte İsrail'in petrol tesislerinin vurulma anı
Dünya

Can damarı vuruldu! İşte İsrail'in petrol tesislerinin vurulma anı

İzzeddin El Kassam Tugayları, füzelerle Aşkelon-Eilat bölgesindeki bir petrol tesisini havaya uçurdu.
Batı'nın iki yüzlülüğünü özetleyen karikatür
Dünya

Batı'nın iki yüzlülüğünü özetleyen karikatür

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki zulme göz yuman Batı medyasını bir karikatür ancak bu kadar güzel anlatabilirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay