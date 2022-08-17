  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Maksadını aştı
Gündem

Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Maksadını aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 01:24:00 -
Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Maksadını aştı

Anonsların maksadını aştığını söyleyen Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda biraz önce vali beyle konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde, buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğuk kanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi.

Vali Gül: Soruşturma açıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Karkamışta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb.bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M. Nuna

Seçime kadar bunlardan daha çoook görürüz. Hain Feto'ya tapan sapık ve azgın yaratıklar maalesef kendilerini iyi gizleyip fırsatını bulduğunda 'görevini' icra ediyorlar.Dikkat edin, akıl-mantık dışı karar alan hakimler olmadı mı? Çalıştığı kurumun sırlarını çalıp muhalefete götüren olmadı mı? Çalışkan Bakanımız Sayın Soylu'ya başarılar dileriz. Sayın Erdoğan ve hükümeti de İnşallah terörü bitiren olarak tarihe geçerler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23