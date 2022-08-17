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Gündem Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Anonslar maksadını aşmıştır
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Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Anonslar maksadını aşmıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 07:19:00 -
Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Anonslar maksadını aşmıştır

Bakan Süleyman Soylu, Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anonsların maksadını aştığını söyleyen Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda biraz önce vali beyle konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde, buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğuk kanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi.

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