Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dünya bizi bu konuda parmakla gösterecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programında konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasında, kadın milletvekilleri, öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla dün düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komitesi Toplantısı'na katıldığını anlatarak, toplantıda 2022 yılı değerlendirmesinin yapıldığını ve eğitimin öneminin bir kere daha anlaşıldığını söyledi.

Üniversitelerle yaptıkları bir çalışma kapsamında cezaevlerinde yaklaşık 1 yılda 1000’e yakın kişiyle görüşüldüğünü belirten Soylu, "Bunların içinde eşini öldürenler de var. Eşini öldürenlerin yüzde 71’i alkol bağımlısı, yüzde 40’ı uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 81’i de sigara bağımlısı" bilgisini verdi.

MEB'in son dönemlerde mesleki eğitimin güçlendirilmesi, okul öncesi eğitim, yabancı dil eğitimi ve köy yaşam merkezleri gibi önemli çalışmalara imza attığına işaret eden Soylu, "Siber suçlarla mücadele konusunda da ciddi bir tablo ortaya koyuyoruz. Burada da ciddi bir ortak yol haritası çıkardık ve bu programla beraber bunları gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 5 milyon 900 bin çocuğumuza siber ve internet dünyasıyla ilgili yüz yüze eğitim verdik" ifadesini kullandı.

"Bağımlılıkla mücadelede 25 milyon kişiye ulaşabiliriz"

Türkiye'nin bugün yapacağı işin etrafındaki coğrafyanın inşa, imar ve ihya edilmesini sağlamak olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi yapacağımız iş hem kendi çocuklarımızı hem de dünya çocuklarını, dünya geleceğini kendi anlayışımızla bezemek ve nakşetmektir. Biz bunu sağlayabiliriz. Uyuşturucu mücadelesinde ipin ucunu yakaladık. Biz bunu yeneceğiz ve mağlup edeceğiz. Dünya da bizi parmakla gösterecek. 'Evet Türkiye, Türkler bunu yendiler ve mağlup ettiler'. Bizden örnek alacaklar."

Soylu, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesini Bakan Özer ile konuşmasında paylaştığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 1,5 milyon anneye ulaştık. Sayın Bakan'ım dedi ki 'Hem onu hem diğer bağımlılıkları içine alabileceğimiz bir aile modülü içerisinde bunu yapabiliriz ve bunu 25 milyon insana ulaştırabiliriz'. Benim aradığım bir gözdü, Bakan'ımız bize iki göz verdi. O kadar mutluyum ve o kadar büyük heyecan duyuyorum ki. Çünkü yakın bir zamanda 25 milyon insana, dünyanın küresel sağanağına karşı baraj oluşturabileceğimiz, kendi değerlerimizle bu mücadeleyi ortaya koyabileceğimiz bir adımı daha bugün hep birlikte gerçekleştiriyoruz."

"Sağlıklı, kültürünü ve değerlerini bilen nesiller yetiştireceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Almanya'da Türkçe öğretmeni olarak görev yaparken rahatsızlanan ve ülkesinde tedavi olmayı talep etmesi sonrasında ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 41 yaşındaki Firdevs Gülben Pekmezoğlu'nun vefat ettiğini bildirdi. Özer, Pekmezoğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Özer, madde bağımlılığıyla mücadele noktasında atılan adımların yanı sıra öğretmen, öğrenci ve velilere verilecek ortak eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Görünmeyen bağımlılık" olarak nitelendirdiği davranış bağımlılığına da dikkati çeken Özer, "Aslında ortada bir madde yokmuş gibi görünüp, davranışları etkileyen ve gençleri evlerinden çıkamaz hale getiren ve sürekli sanal ortamda vakit geçirmeye mahkum eden, dolayısıyla her ülkede kültürün transferini engelleyen sanal bir ortamda gençleri farklı bir düzleme götüren büyük bir proje var. Bugün tanıtımını yaptığımız projeyle bunların tümüyle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Özer, proje kapsamında verilecek eğitimlerin kapsamına da değinerek, "1,5 ay içerinde 25 milyon vatandaşımıza ulaşacağız. 19 milyon öğrencimizin, 1 milyon 200 bin öğretmenimizin tamamına ve 5 milyon velimize ulaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile yapılacak değerlendirmeler çerçevesinde gelecek ay sonunda eğitimlerin yeniden şekilleneceğini aktaran Özer, projenin, bağımlı olmayan ve geçmişten gelen değerlerine sahip çıkan nesillerin yetiştirilmesi açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Yeni yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını belirten Özer, Neşet Ertaş'ın "Aşkınan koşan yorulmaz" dizelerine atıfta bulunarak, gece gündüz çalışacaklarını ifade etti. Özer, "Aşkınan yürüyerek bu ülkeyi çok daha güçlü hale getireceğiz. Sağlıklı, kültürünü ve değerlerini bilen nesiller yetiştireceğiz" diye konuştu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler'in de katıldığı programda Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

"Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" programı

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde, bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere eğitimler düzenlenecek.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında öğretmen/psikolojik danışmanlar ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından verilecek eğitimlerde madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı ile sağlıklı yaşam başlıkları ele alınacak.

Yapılan çalışmalara yönelik veriler e-Rehberlik sistemi üzerinden takip edilecek. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenecek seminerlerde, uzman akademisyenler eğitimler verecek.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıklarınca, narkotik suçlar, madde bağımlılığıyla mücadelede arzın azaltılması ve yasal süreçlerle ilgili bilinçlendirme faaliyetlerine katkı sunulacak.