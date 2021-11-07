Bakan Soylu’dan emniyet kemeri vurgusu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu direksiyonun başına geçerek sürücülere seslendi. Sosyal medyada yapılan paylaşım kısa sürede ilgi gördü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. #BiHareketineBakarHayat etiketiyle yapılan paylaşım büyük ilgi gördü.
Bakan Süleyman Soylu direksiyonun başına geçerek milyonlarca taşıt sürücüsüne uyarı yaptı.
Bakan Soylu emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak, ‘Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar’ ifadelerini kullandı.