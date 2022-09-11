Bakan Soylu'dan CHP'li mason Tunç Soyer'e sert tepki: Bu cehalet, kutuplaştırma ve kamplaştırmadır!

Mardin'deki temasları kapsamında Dargeçit ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi, karşılaştığı çocuklarla ilgilendi.

AK Parti Dargeçit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca Özgürlük Parkı’nda düzenlenen "Dargeçit Gençlik Buluşması"na katılan Soylu, program öncesinde gençlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, içinde gelecek, sevgi, heyecan, kardeşlik, samimiyet olan bu güzel tabloyu karşısında görmenin, bu tablonun bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Soylu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hain ilan ettiği konuşmanın ardıından sert bir tepki gösterdi.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet içerisindedirler. Osmanlı ile kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan anlayışı elbette kimsenin kabul etmesi mümkün değil, doğru da değil. O bir cehalettir hakikaten, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette bu kınanacak bir hadisedir ve bunu kınıyoruz. Kem söz sahibine haizdir bu kadar basit."

Ülkede artık herkesin inancını, kimliğini, etnik kökenini rahatça ifade edebildiğini vurgulayan Soylu, herkesin kendi anlayışı içerisinde bir arada olabilme kabiliyetinde olduğunu aktardı.

"Kimse Amerika'yı adam yerine koymuyor ama Erdoğan'a 'Bu problemi çözer misin?' diyorlar"

Türkiye'nin geçmişte darbelerle geriye götürüldüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bal gibi bu ülkeyi yönetiyoruz. Bugün tahıl koridorunda problem olduğunda Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta problem olduğu zaman kimse Amerika'yı adam yerine koymuyor ama Tayyip Erdoğan'a 'Bu problemi çözer misin?' diyorlar. Demek ki biz becerebiliyoruz ve üstesinden gelebiliyoruz. Bu özgürlüğü Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın politikası, siyaseti ve anlayışı getirdi. Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz Marmaray'ı açtık, onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz Avrasya Tüneli'ni açtık. Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz İHA'ları, ATAK helikopterlerini ürettik. Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz bu ülkede dünyanın en büyük havalimanının temelini attık. 6-8 Ekim olaylarını yaptılar, Yüksekova Havalimanı'nı açtık, Doğu ve Güneydoğu'yu terörden temizledik ve gençlerimizin yarına daha güçlü bir şekilde yükselmesini sağlayabilecek adımlar attık. Tayyip Erdoğan'ın istikametinden hiç vazgeçmedik. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'yi güçlü ve büyük bir Türkiye haline getirmeye çalışmıyor. Tayyip Erdoğan, medeniyetimizin dününü ve yarınını buluşturmaya çalışıyor. Bugün Cumhur İttifakı bunu sağlıyor."