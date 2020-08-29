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Aktüel Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine "DHKP-C" tepkisi:
Aktüel

Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine "DHKP-C" tepkisi:

"Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermedi"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:05:10 -
Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine "DHKP-C" tepkisi:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir." değerlendirmesinde bulunan Soylu, "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" ifadelerini kullandı.

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