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Siyaset Bakan Soylu'dan 'Bidon Kafa'ya şamar!
Siyaset

Bakan Soylu'dan 'Bidon Kafa'ya şamar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yer sofrası üzerinden kendisine saldıran "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil'e sert bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:42:00 - 2021-01-03 12:50:10
Bakan Soylu'dan 'Bidon Kafa'ya şamar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan askerlerimizin yer sofrasında yemek yemesine tepki gösteren Yılmaz Özdil'e cevap gecikmedi. Kadim bir Anadolu geleneği olan sofrada yemek yeme görüntüleri üzerine tweet atan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil 38 yıldır gazetecilik yaptığını fakat bunu ilk kez gördüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Özdil'e cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Soylu tweetinde "Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" demişti.

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Yorumlar

sukru

Adam hayatında yer sofrası görmemiş ama halkçılığı da kimseye kaptırmıyor bidon tulum.Bu evine de ayakkabıyla giriyordur muhakkak.Ben şehirde doğdum,şehirde büyüdüm ama evde yer sofrasından asla vazgeçmedim.
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Emrah

Ağzına sağlık bakanim. Bunlar gibi hainler olacakki bizim gibiler gevsemesin
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