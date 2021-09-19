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Siyaset Bakan Soylu’dan Avrupa Şampiyonu olan Milli Takım'a tebrik telefonu
Siyaset

Bakan Soylu’dan Avrupa Şampiyonu olan Milli Takım'a tebrik telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 23:59:00 -
Bakan Soylu’dan Avrupa Şampiyonu olan Milli Takım'a tebrik telefonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Maçın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak’a ve futbolculara tebriklerini ileten Soylu tebrik konuşmasında “Sizi tebrik ediyoruz. Bütün takıma tebriklerimizi ve takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kutluyorum sizi. Gaziler Günü’nde güzel bir hediye verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Büyük bir hediye verdiniz milletimize” ifadelerini kullandı.

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