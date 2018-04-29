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Bakan Soylu'dan "1 Mayıs" açıklaması

Trabzon'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Mayıs" la ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2018 Pazar 12:09
Bakan Soylu'dan "1 Mayıs" açıklaması

Trabzon'da bir otelde partisinin milletvekilleri ile birlikte son 2,5-3 yıllık hizmetlerini tek tek anlatan Bakan Soylu, görev süresi boyunca Trabzon'da yapamadıkları 2 şey olduğunu bunlardan birinin yeni bir havalimanı yapımı diğerinin ise Güney Çevre Yolu olduğunu belirtti.

"GEÇEN SENE 700 CİVARINDA EYLEMİ ENGELLEDİK"

Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Bakan Soylu, Türkiye'nin kritik her döneme girildiğinde sabote edilmeye çalışılan bir ülke olduğu vurgusunu yaptı. Soylu "Geçen sene 700 civarında eylemi engelledik. Bu yıl da yine bir çok eylemi engelledik. Yine bu yıl en son İzmir'de DAEŞ'li üst düzey sözde bir emir ve onun arkadaşları gözaltına alındı. PYD-PKK konusundaki çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Elbetteki canının acıttığımız terör örgütleri bunun karşılığını alabilmek için çaba sarf ediyordur. Tüm polis teşkilatımız tüm istihbarat ve jandarma teşkilatımız iç güvenliğimizin tesisi için ciddi bir çaba sarfetmektedir" diye konuştu.

"KİMSEYE YASAK GETİRMEDİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs'ın şenlik içerisinde geçmesini istediklerini belirterek "1 Mayıs öncesi kimseye bir yasak getirmedik. 1 Mayıs'ı herkes istediği şekilde kutlayacak. Ancak bir tek şey PKK, terör örgütleri eğer işin içinde olurlarsa biz işin rengini değiştiririz. Kamu düzeninin sağlamak bizim görevimizdir. Biz kamu düzenini sağlamakla görevliyiz. Bizden istenen budur" dedi.

Yaklaşan 1 Mayıs'la ilgili bundan 20-25 gün önce DİSK, KESK, TTB, TMMOB yöneticileri ile bir araya geldiğini kaydeden Soylu "Beni ziyaret ettiler ve ortak bir anlayışla birlikte 1 Mayıs'ı İstanbul Maltepe Meydanı'nda kutlayacaklar. Türk-İş Başkanı ile Hatay konusunda mutabakat sağlandı. HAK İŞ Adana'da yapıyor. Türkiye'de zannediyorum. Dün akşam aldığımı rakam; 51 büyük etkinlik meydana gelecek. Şuana kadar bizim izninin verdiğimiz takip ettiğimiz. Bunların bütün güvenlik önlemlerini alıyoruz. Biz 1 Mayıs'ın şenlik içinde geçmesini istiyoruz. Bir bayram havasında geçmesini istiyoruz. Tüm sendikalarımızın aynı anlayış içerisinde tüm çalışanlarımızın tüm emekçilerimizin aynı anlayış içinde olmasını istiyoruz. Nevruz nasıl huzur içinde geçmişse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl şenlik içinde yaşanmışsa ben 1 Mayıs'ın da tüm sendikalarımızda aynı sorumluluğu gördüm aynı heyecanı da gördüm. Terör örgütleri bunu istismar etmek sabote etmek isteyebilir mi ? isteyebilir. Biz ona müsaade etmeyiz Allah'ın izniyle. Milletimizin 1 Mayıs'ı en iyi şekilde geçirmesi hususunda bütün güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isterim. Sendikalarla da açık açık konuştum. Nasıl biz size hassasiyet gösteriyorsak sizlerin de aynı hassasiyeti göstermenizi arzu ettiğimizi söyledim. Onlarda da aynı hassasiyeti görmenin rahatlığı içerisindeyim. Karşılıklı emniyet birimlerimizle güvenlik birimlerimizle temas halindeler. Zannediyorum bir problem olmadan 1 Mayıs aynı anlayış içerisinde geçecektir, Türkiye emek hayatı ile çalışma hayatı ile bu bayramı kutlayacaktır düşüncesi içerisindeyim" ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:09
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