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Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içinde terörist sayısının 600’ün altına düştüğünü açıkladı.

27 Ağustos 2019 Salı 17:43
Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içinde terörist sayısının 600’ün altına düştüğünü açıkladı. HDP’nin ziyareti nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Soylu, “Sizi HDP heyeti bir ziyarete geldi, keşke sorsaydınız ‘Siz PKK ile aranızdaki göbek bağını kesebildiniz mi? PKK’nın bu belediyelere hakim olamayacağını, burada yaptığı festivallerle terör örgütü PKK’nın adam kaçıramayacağını, yaptığı ihalelerle devletten gelen hakedişler ve paralarla tüm bütçelerin terör örgütlerine aktarılamayacağını siz söyleyebilir misiniz?’ diye keşke bir sorsaydınız” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı 105. dönem kaymakamlık kursu açılış programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, kaymakam adaylarına hitaben, “Meslek hayatınız boyunca size güç verecek eğitim aldınız, zaman zaman başka ülkelere gittiniz. Kaymakamlık eğitiminin son halkasının kaymakamlık kursuna başlamış bulunuyorsunuz. Dünyada ve bu ülkede nasıl bir mesleğe talip olduğunuzu size anlatmaya çalıştık. Önümüzde pek çok zorluk ve tehdit vardı. Türkiye ile ilgili karanlık kehanetlerin hiçbirisi tutmadı. Yarın bir gün kaymakam olacaksınız, size tavsiyem şu olsun, ‘sıradan vatandaş’ diye bir ifadeyi asla kullanmayın. Bu insanları küçümsemektir” diye konuştu.



"Hainlik yapanların tepelerine biniyoruz"


Türkiye’ye karşı kuyu kazmaya, hainlik yapmaya çalışanların tepelerine binildiğini ifade eden Bakan Soylu, “Pençe harekatlarını yürütüyoruz. Bu ne kadar kıymetlidir bunu biliyor musunuz? Yani sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye’ye oyun kurmaya, kuyu kazmaya, hainlik yapmaya çalışanların tepesine biniyoruz. Türkiye öyle bir güce gelmiştir ki, ‘Bana bu kurduğunuz oyunları bertaraf edebilirim, bu milletin ve devletin gücünü size gösterebilirim” dedi.



"Yurt içinde terörist sayısı 600’ün altına düştü"


Terör örgütünün ülke sınırları içerisinde çok sıkıntılı bir zaman diliminde olduğunu söyleyen Soylu, “Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü. Bu, Türkiye’nin içeride ve dışarıda istikrarlı şekilde ortaya koymuş olduğu bir sürecin sonucudur. Terörle bizim kadar uğraşan bir ülke gördünüz mü? Terör örgütünün avukatlığını yapanların, teröriste taziyeye giden adamların, doğrudan terör örgütünün atadığı eş başkanlarının yönettiği, belediye binalarında örgüt mahkemeleri kurulan kaç ülke gördünüz? Bunları himaye etmeye çalışanların olduğu kaç ülke gördünüz? Siyaset eskilerini görünüz, kendilerini gündeme taşımak için marjinal ziyaretler yapıyorlar. Şu anda cezaevinde bulunması gereken kişileri ziyaret ediyorlar. Hastalığına sığınarak, sonra belediye başkanı seçilerek görevden alınan kişileri ziyarete gidiyorlar ve oralarda bir gündeme taşınabilir miyim beklentisi içinde oluyorlar” ifadelerini kullandı.



HDP binası önünde eylem yapan Hacire Akar’ı hatırlattı


Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan Hacire Akar’ı anımsatan Bakan Soylu, “Bir anne terör örgütünün kaçırdığı üçüncü oğlu için eylem yaptı. Örgüt önceden iki oğlunu kaçırmış, ikisi de ölmüş. Şimdi düğününe 20 gün kala üçüncüyü kaçırmışlar. Bu eylemi emniyetin, valiliğin ya da kaymakamlığın önünde de yapmadı. Şehrin meydanında yapmadı, gitti terör örgütünün siyasi kanadı olan partinin önünde yaptı. Meselenin aslını çok iyi biliyor. O dünyayı da, siyaseti de, ülkeye ne yapılmak istendiğini de, kendi başına gelenin asıl sorumlusu ve failini de net bir şekilde biliyor” şeklinde konuştu.



"Yılbaşından bu zamana kadar örgüte katılım 74 oldu"


2014 yılında terör örgütüne katılımın 5 bin 558 kişi olduğunu belirten Soylu, “Onlar uzaydan falan gelen adamlar değildi, o insanların kaçırılmış ve kandırılmış çocuklarıydı. 2016’da bu sayı 703 idi ve bir sonraki yıl 161 ve yılbaşından bu zamana kadar örgüte katılım 74 oldu. Örgütten kaçış ise teslimde 230, bunların 155 tanesi aileleri ile ikna edilerek teslim olmuşlar. Demek ki doğru bir yoldayız” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu’na eleştiri


Soylu, HDP’nin CHP’ye ziyaretine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’na yüklenerek, "Siz PKK ile aranızdaki göbek bağını kesebildiniz mi? PKK’nın bu belediyelere hakim olamayacağını, burada yaptığı festivallerle terör örgütü PKK’nın adam kaçıramayacağını, yaptığı ihalelerle devletten gelen hakedişler ve paralarla tüm bütçelerin terör örgütlerine aktarılamayacağını siz söyleyebilir misiniz?’ diye keşke bir sorsaydınız" diye konuştu.



“Terörü tasfiye etme ve kararlığımızın doruğundayız”


Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele edildiğini belirten Soylu, “Terörün bu ülkeye zarar verdiği o kadar büyük ki, araştırmacılar bunu hesaplamakta zorlanıyor. Dünya üzerinde buna katlanacak bir ikinci ülke olacağını zannetmiyoruz. Terörü tasfiye etme ve kararlığımızın doruğundayız" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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