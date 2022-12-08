Bakan Soylu yarına dikkat çekti! 'Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarının sonuncusuna yarın cevap verileceğini belirterek, "Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın” dedi.
"Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak"
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” ifadelerine yer verdi.