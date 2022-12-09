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Siyaset Bakan Soylu videoyu sosyal medyada ifşa etti! Kılıçdaroğlu bu kez faka bastı
Siyaset

Bakan Soylu videoyu sosyal medyada ifşa etti! Kılıçdaroğlu bu kez faka bastı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonunda tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 16:39:00 - 2022-12-09 16:44:42

Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP'nin eş başkanı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüleri paylaştı.

Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olan Bedrettin Gündeş'in BDP'nin eş başkanı olduğu belirlendi. Bedrettin Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Bedrettin Gündeş'in elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ve PKK paçavralarının bulunduğu mitingde 'eş başkan' olarak davet edildiği görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaştı.

"Videodaki şahsı tanıdınız mı Kılıçdaroğlu?"

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK/KCK Terör Örgütü tutkunu, aşağıda videodaki şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu? Bu konuyla ilgili bir arzunuz, talimatınız var mı?"

Ne olmuştu?

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine gerçekleşen PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Bedrettin Gündeş ve belediye personeli 18 kişi gözaltına alındı. Bedrettin Gündeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından tutuklandı.

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