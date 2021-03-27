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Gündem Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...
Gündem

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımı yapıldı. Paylaşımın trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla yapılacak kampanyaya vurgu için yapıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 12:07:00 - 2021-03-27 12:23:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları yapıldı.

Paylaşımlar merak uyandırırken, söz konusu mesajların ne anlama geldiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin aktardığına göre, 30 Mart'ta trafikte öncelik verilmesi için '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulamasının yapılacağı öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan uygulama için valiliklere yazı gönderildi. Yazıda şunlar yer aldı:

"Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması gerçekleştirilecektir."

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Yorumlar

Ahmet Akar

Böyle bir uygulama yapılsa ve de hayata geçirebilse cok güzel olur. Cogunlukla kazalar kavşaklarda oluyor.Şöförler kavşaklarda hiç hızlarını kesmiyorlar.Kavşaklara fişek gibi giriyorlar.Ondan sonra kazalar meydana geliyor.
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